МЗС Польщі вимагає розслідувати підпал польської школи на Львівщині

Міністерство закордонних справ Польщі висловило занепокоєння з приводу підпалу польської школи у Мостиськах, що на кордоні між Україною та Польщею. Про це повідомляє Zahid.net з посиланням на польське інформагенство РАР.

МЗС чекає на пояснення та встановлення винуватців інциденту. Також Консул Польщі у Львові підтримує контакт з директором школи і місцевою владою, відстежуючи ситуацію.

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Як повідомляв УНІАН, невідомі підпалили школу. Навчальному закладу заподіяно матеріальні збитки на суму близько 20 000 гривень.

У цій школі заняття проводять польською мовою. За словами директорки Тереси Тетерич, за 15 років існування школи не було схожих інцидентів. На її думку, це міг вчинити хтось, спеціально замовлений для цієї справи, оскільки між українськими та польськими дітьми ніколи не було конфліктів.