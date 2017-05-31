На Львівщині невідомі підпалили школу. Про це повідомляє поліція області.

Навчальному закладу заподіяно матеріальні збитки на суму близько 20 000 гривень.

"Як попередньо встановили правоохоронці, невідомі особи розбили вікно в одному з класів на першому поверсі, кинули у приміщення дві пластмасові каністри з невідомою речовиною та підпалену ганчірку. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав, частково знищене майно, яке знаходилося в класі. Сума заподіяних збитків – близько 20 000 гривень", - сказано у повідомленні.

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Правоохоронці встановлюють особи зловмисників, причетних до скоєння злочину.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Досудове розслідування триває. Призначено експертизи.

Раніше у Києві підпалили двері Українського інституту національної пам'яті.