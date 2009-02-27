У Черновецького не знають, навіщо ЖЕКи переписують супутникові антени

У Київській міській державній адміністрації спростовують чутки про введення у столиці податків на кондиціонери та супутникові антени.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Київської міської держадміністрації, в.о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

На запитання, чи дійсно адміністрація пропонує ввести такі податки з метою наповнення бюджету міста, А.ГОЛУБЧЕНКО сказав: “Я не знаю, хто що каже. Немає такої ініціативи”.

За його словами, ЖЕКам доручено поставити на облік засклені й незасклені балкони, “тому що це регламентує зовнішній вигляд (будинків)”.

“Я давно говорив про те, що балкони, які по проекту не повинні бути закриті, які особливо виходять на центральні вулиці, вони повинні бути, на мій погляд, відкриті. Або мали єдиний архітектурний вигляд”, - додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Разом із тим А.ГОЛУБЧЕНКО не зміг пояснити, чому працівники ЖЕКів переписують супутникові антени, але, на його думку, це робиться, щоб “приборкати монополізацію” надання послуг супутникового телебачення.

*** Останнім часом в ЗМІ була оприлюднена інформація про те, що у столичні ЖЕКи надійшло доручення керівництва міста підготувати списки мешканців, в домівках яких є зовнішні кондиціонери, антени супутникового телебачення та самовільно засклені балкони. Деякі ЗМІ повідомляли, що такі списки готуються для того, щоб стягувати з мешканців цих квартир окремі податки.