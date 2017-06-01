Євробачення-2017 в Києві: українські підрядники пікетуватимуть Кабмін через невиплачені кошти
НСТУ не виконала досі зобов'язання перед підприємцями.
Виконавчий продюсер музичної першості Павло Грицак зазначив, що інформація про те, що Україна витратила найбільше грошей на цю подію – неправдива.
Загалом Україна витратила 20,4 мільйона євро, передає ТСН. При цьому із вітчизняними підрядниками НСТУ досі не розрахувалася.
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Журналістам стало відомо, що від 6 червня близько ста компаній розпочнуть пікет Кабінету Міністрів із вимогами до національного мовника виконати зобовязання і виплатити кошти. Заборгована сума становить 400 мільйонів гривень.
ТСН отримала світлину повідомлення про пікет від Олега Бурханова. У документі на адресу Кличка вказано, що протест нараховуватиме 107 людей. На запитання кореспондента щодо цієї теми Грицак наголосив, що сума боргу складає 142 мільйони гривень й вони виконають усі зобов'язання перед підрядниками.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, ведуча червоної доріжки Євробачення-2017 Анна Буткевич розповіла, що досі не отримала гонорар за свою роботу, а також самостійно підбирала наряд для проведення відкриття шоу.