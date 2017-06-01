Євробачення-2017 в Києві: українські підрядники пікетуватимуть Кабмін через невиплачені кошти

16:04, 01 червня 2017
Суспільство
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НСТУ не виконала досі зобов'язання перед підприємцями.

Україна цього року приймала Євробачення у Києві / REUTERS

Виконавчий продюсер музичної першості Павло Грицак зазначив, що інформація про те, що Україна витратила найбільше грошей на цю подію – неправдива.

Загалом Україна витратила 20,4 мільйона євро, передає ТСН. При цьому із вітчизняними підрядниками НСТУ досі не розрахувалася.

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Журналістам стало відомо, що від 6 червня близько ста компаній розпочнуть пікет Кабінету Міністрів із вимогами до національного мовника виконати зобовязання і виплатити кошти. Заборгована сума становить 400 мільйонів гривень. 

ТСН отримала світлину повідомлення про пікет від Олега Бурханова. У документі на адресу Кличка вказано, що протест нараховуватиме 107 людей. На запитання кореспондента щодо цієї теми Грицак наголосив, що сума боргу складає 142 мільйони гривень й вони виконають усі зобов'язання перед підрядниками. 

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, ведуча червоної доріжки Євробачення-2017 Анна Буткевич розповіла, що досі не отримала гонорар за свою роботу, а також самостійно підбирала наряд для проведення відкриття шоу.

ТСН

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Теги: #Євробачення в Києві#пікет Кабміну