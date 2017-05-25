"Була приємно здивована": ведуча Євробачення-2017 назвала суму гонорару, який до цих пір не отримала

Фото: прес-служба Анни Буткевич

Ведуча червоної доріжки Євробачення-2017 Анна Буткевич розповіла, що до сих пір не отримала гонорар за свою роботу, а також самостійно підбирала наряд для проведення відкриття шоу.

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"Свій гонорар я ще не отримала. Можу лише сказати, що, підписуючи договір, була приємно здивована, оскільки він виявився вище моїх очікувань -. Більш 70 000 грн без урахування податків", - підкреслив Буткевич.

Крім того, свій наряд ведуча підбирала самостійно з власного гардебора, пише "Гордон".

"Щодо нарядів, тут все просто - я одягла те, що вважала найбільш прийнятним зі свого гардероба, і організаторів мій вибір влаштував", - сказала дівчина.

При цьому співведучий Буткевич Андрій Джеджула за проведення червоної доріжки отримав 2,5 млн грн. За його заявами, ці гроші пішли на його команду, яка займалася безпосередньо організацією заходу.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше керівник Євробачення на зустрічі з президентом заявив, що конкурс в Києві пройшов бездоганно.