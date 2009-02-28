Ющенко сподівається на активізацію Світового банку в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на активізацію діяльності групи Світового банку в Україні.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА президентові Світового банку Роберту ЗЕЛЛІКУ.

Глава Української держави подякував Р.ЗЕЛЛІКУ за підтримку Світовим банком його ініціативи з об`єднання зусиль усіх гілок влади та політичних сил на відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В.ЮЩЕНКО у листі наголошує, що усвідомлюючи, що першочерговим завданням для української влади є контрольованість ситуації і недопущення краху економіки, він ініціював зустріч з прем`єр-міністром, головою Національного банку, головою Верховної Ради України і представником парламентської фракції Партії регіонів. Основним завданням цього заходу було вироблення єдиного національного плану з подолання кризи, стабілізації економіки і нарощення її потужностей.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що учасники зібрання одностайно погодилися проводити такі зустрічі щотижнево. За його словами, вже наступного тижня зацікавлені органи влади і політичні партії підготують узгоджені позиції з невирішених питань і передадуть їх до офісу МВФ у Вашингтоні.

Також, за словами Президента, до парламенту буде внесено низку законів, на необхідність прийняття яких звертала увагу остання місія Фонду. Це дозволить суттєво скоротити дефіцит державного бюджету України на 2009 рік, зазначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також висловив сподівання щодо надання Україні Світовим банком консультативної допомоги та започаткування нового кредиту для прискорення реструктуризації економіки України та полегшення подолання нею наслідків світової фінансової кризи.