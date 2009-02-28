Театр Олександра Калягіна приїхав на гастролі до Києва
"Еt Cetera" покаже дві вистави
Московський театр "Еt Cetera" під керівництвом Олександра Калягіна виїжджає 28 лютого до Києва, де на сцені театру ім. Лесі Українки даватиме свої вистави з 1 по 4 березня, повідомили РІА “Новости” в прес-службі театру.
Театр покаже два спектаклі: "Король Убю" Жаррі і "Шейлок" Шекспіра.
"Король Убю" - це гротеск, комічний фарс в постановці болгарського режисера Олександра Морфова. За роль Татуся Убю народний артист Росії Олександр Калягин здобув національну театральну премію "Золота Маска" в номінації "Краща чоловіча роль" в 2003 році.
Калягин також виконав головну роль і в "Шейлоку", поставленому одним з найвідоміших інтерпретаторів Шекспіра режисером Робертом Стуруа.
Обидва спектаклі вже були з успіхом показані в Києві, що й сприяло новому запрошенню театру.