У Миколаєві на $2000 хабара погорів начальник відділу обласного управління ДФС

У Миколаєві затримано начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, який одержав 2 тис. дол. хабара

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, посадовця затримали співробітники СБУ та працівники військової прокуратури.

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Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого підприємця 2 тис. дол. за невжиття заходів реагування стосовно виявлених податкових порушень. Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в центрі Миколаєва під час отримання всієї суми хабара.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.