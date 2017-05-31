На Одещині за вимагання $15000 хабара затримали керівників наукових установ

В Одеській області затримано двох керівників наукових установ Національної академії аграрних наук України, які вимагали хабар у розмірі 15 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні захисту економіки ГУ Нацполіції в області, 30 травня поліцейські затримали двох посадових осіб одночасно в момент отримання ними частини неправомірної вигоди.

Оперативники управління затримали обох підозрюваних у службових кабінетах. Відзначається, що 15 тис. доларів керівник наукового інституту та директор його структурного підрозділу вимагали за передачу в оренду приміщень інституту для їх реконструкції під готель і ведення підприємницької діяльності.

«Учора за підписання договору оренди вони отримали частину хабара - 20 тис. грн, з яких 15 тис. - керівник інституту Національної академії аграрних наук України, 5 тис. грн - директор дослідного господарства цього наукового інституту», - розповіли в управлінні.

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Як підкреслили в поліції, таким чином працівники Управління захисту економіки в Одеській області НП припинили діяльність злочинної схеми, яку організували директор наукового інституту та керівник дослідницького господарства даної установи. Посадові особи, зловживаючи службовим становищем, налагодили систему одержання неправомірної вигоди. Зокрема, вони вимагали гроші за передачу в оренду складських приміщень, що перебувають на балансі інституту, для ведення різних видів діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

На даний час співробітники Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції і слідчі обласного управління ГУНП в Одеській області проводять обшуки за процесуального керівництва прокуратури області.

Крім того, встановлюються інші факти отримання зазначеними особами неправомірної вигоди за вирішення аналогічних питань, а також інші особи, які можуть бути причетні до даного правопорушення.