В Одесі викрадач оцінив життя заручниці у $300 тисяч

У результаті проведеної спецоперації співробітники УМВС України в Одеській області звільнили одеситку-заручницю, за яку організатор викрадення вимагав викуп у розмірі 300 тис. доларів.

Як повідомив УНІАН представник ЦГЗ облуправління міліції Владимир ШАБЛІЄНКО, викрадення було організовано 25 лютого. Після цього організатор викрадення – житель Одеси - вимагав від матері заручниці гроші за її звільнення.

В облуправлінні міліції поки не розкривають подробиць успішної операції, зокрема затримання злочинця. Оперативно-слідча група здійснює перевірку обставин викрадення одеситки.