У Житомирі відкрили науково-дослідницький центр з вивчення дії медпрепаратів та аналізу лікування хронічних хвороб

У Житомирі сьогодні, 2 червня, на базі Центральної міської лікарні №1 по вулиці Великій Бердичівській відкрили Науково-дослідницький центр, який буде займатися вивченням дії медичних препаратів та аналізом лікування хронічних хвороб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«У Житомирі є велика потреба у клінічних дослідженнях. Це - основа медичної науки та практика. Ми досліджуємо дію препаратів. Після досліджень пацієнти отримають якісну медичну послугу», - цитує прес-служба Житомирської міської ради начальника управління охорони здоров'я міської ради Марію Місюрову.

Наразі у центрі 90 пацієнтів та 6 лікарів. Головні напрямки досліджень – ревматологія, неврологія та нефрологія.

«Відкриття центру у Житомирі при лікарні - це прецедент для всієї країни. Адже такі заклади є лише при інститутах. Сьогодні ми маємо можливість підвищити якість надання медичних послуг», - зазначив керівник вказаного центру Іван Вишневецький.

Наразі більшість працівників центру працюють за угодами з міжнародними спонсорами.

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«Сьогодні, відкривши центр, ми отримали три переваги: високу якість медичної допомоги для пацієнтів, додаткове фінансування для лікарні, на базі якої відкрито центр, та можливість медичних досліджень для медицини Житомира», - додає Вишневецький.

Він висловив сподівання, що робота центру принесе медикам міста не лише наукові дивіденди, а й фінансові.

«Приватні структури використовують техніку центру, і платять в бюджет кошти. Сьогодні потрібно залучати наших лікарів до роботи із нашим центром, аби розвиватись та допомагати пацієнтам», - розповів на відкритті центру головний лікар Центральної міської лікарні № 1 Анатолій Вусик.