В квартирі міліціонера знайшли 1260 капсул трамадолу

У Севастополі в квартирі співробітника міліції знайдено і вилучено 1260 капсул трамадолу на суму понад 25 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила інтернет-газета «Новий Севастополь». За її інформацією, в одному з барів міста співробітники відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю управління СБУ і відділу внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України провели спецоперацію по затриманню на місці злочину Ганни М., 1985 року народження, яка намагалася збути понад 200 капсул трамадолу. Наступним кроком в спецоперації стала зустріч із співробітником підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків одного з районних відділень міліції Севастополя Віталієм М., який потрапив у поле зору спецслужби восени минулого року.

За інформацією газети, співробітники Севастопольського управління СБУ виявили канал незаконної доставки трамадолу із Запорізької області. Як з`ясувалося, залежно від замовлення, кур`єр привозив в місто від 2 до 5 тисяч капсул наркотичного засобу.

В ході оперативних заходів було виявлено всю схему діяльності зловмисників. Збутом наркотика займалася Ганна М., а зберігався трамадол вдома у міліціонера, близького друга жінки. Це підтвердив і огляд його квартири, де було знайдено і вилучено 1260 капсул трамадолу на суму понад 25 тис.грн.

За збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах відносно Ганни М. і співробітника правоохоронних органів Віталія М. прокуратурою Нахімовського району Севастополя порушено кримінальну справу.