За «своїх браконьєрів» Карпачова вимагає голови міліції

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вимагає від генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА дати правову оцінку діям посадових осіб і керівництва Міністерства внутрішніх справ України в інциденті щодо нібито затримання міліцією 27 лютого двох працівників секретаріату уповноваженого за браконьєрство в 30-кілометровій Чорнобильській зоні.

Як повідомили УНІАн у прес-службі омбудсмана, відповідне звернення Н.КАРПАЧОВА надіслала О.МЕДВЕДЬКУ 28 лютого.

У ньому зазначається, що «електронні ЗМІ поширили цю інформацію як на замовлення, при цьому жодного прізвища нібито працівників секретаріату не було названо».

У п’ятницю, перебуваючи з робочою поїздкою в Одесі, уповноважений виступила із заявою, в якій назвала цю інформацію наклепом.

За її словами, «жоден працівник міліції, який брав участь у затриманні, або керівництво МВС навіть не вважали за необхідне не тільки зателефонувати в секретаріат омбудсмана для з’ясування інформації про затриманих браконьєрів, їхнє місце роботи, але в терміновому порядку поширило відверто наклепницьку, неперевірену інформацію, кидаючи тінь на репутацію конституційного органу – Уповноваженого з прав людини».

«За моїм дорученням 27 лютого 2009 року керівник секретаріату направив листа на ім‘я міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою невідкладно поінформувати Уповноваженого щодо обставин надання МВС України у ЗМІ неправдивої інформації, яка принижує честь і гідність конституційного органу, спростувати цю інформацію, публічно вибачитися перед Уповноваженим та працівниками секретаріату», - повідомила Н.КАРПАЧОВА і додала, що це звернення другу добу залишається без відповіді.

Вона також повідомила, що 28 лютого разом зі своїми представниками виїхали до Чорнобильської зони, де зустрілися з начальником відділу внутрішних справ Чорнобильської зони полковником Григорієм ЯРЕМЕНКОМ для з‘ясування факту ідентифікації посвідчень осіб, яких було представлено в ЗМІ як працівників секретаріату.

За її інформацією, виявилося, що Г.ЯРЕМЕНКО особисто брав участь у затриманні громадян СТОЛБОВОГО Володимира Петровича, МОТЕНКА Сергія Олександровича та ЗАРЕМБИ Олега Павловича. Проте, на прохання представників омбудсмана, відмовився надати вилучені посвідчення на вказаних осіб, зазначивши при цьому, що без дозволу начальника Головного Управління МВС України в Київській області Віталія ЯЛОВЕНКА він не може цього зробити.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого у Міністерстві внутрішніх справ заявили про затримання в чорнобильській 30-кілометровій зоні двох посадовців Головного управління секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За цією інформацією, у багажнику їхнього автомобіля було виявлено та вилучено м’ясо лосеняти, якого затримані застрелили з карабінів, зареєстрованих у Києві.

В МВС також додали, що у затриманих вилучено посвідчення співробітників інституту омбудсмана.