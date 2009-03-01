Таємниця банківських внесків зробила Швейцарію багатою

Швейцарії варто переглянути закони, що гарантують банківську таємницю і збереження внесків, заявив генеральний директор найбільшого швейцарського банку UBS Освальд Грубель. Метою такого перегляду повинна стати зміна ставлення до вкладників, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків, повідомляє Associated Press.

Таємниця банківських внесків та їх збереження - ключові принципи банківської політики Швейцарії, які, як сказав О.Грубель, "зробили країну багатою". Проте, за його словами, останнім часом чимало держав (зокрема Німеччина, Велика Британія і США) вимагають від Швейцарії більшої відвертості щодо запитів їх податкових і інших органів.

Згідно із швейцарським законодавством, іноземні податкові органи можуть одержати від банків Швейцарії сприяння тільки якщо їх вкладники підозрюються в серйозному податковому злочині. Підозра в простому ухиленні від сплати податків (коли людина не зазначає в податковій декларації всі одержані доходи і переховує їх в швейцарському банку) не може стати умовою для надання інформації.

Цей принцип став причиною серйозного тиску США на банк UBS з вимогою надати інформацію про рахунки всіх американців, яких податківці США підозрюють в ухиленні від сплати податків. Найближчим часом в американському сенаті пройде засідання, присвячене цьому аспектові банківської практики. У ньому, як очікується, братиме участь представник UBS.

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