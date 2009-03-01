Уряд Великобританії має намір спеціалізувати банки

Уряд Великобританії виступає за спеціалізацію банків країни, які одержали державну підтримку в умовах фінансової кризи. Про це заявив у суботу прем`єр-міністр Сполученого Королівства Гордон БРАУН.

"Наше завдання - перебудувати фінансову систему там, де вона дала збої, і потім створити економіку, в якій банки служитимуть не самим собі, а жителям нашої країни", - цитує британського прем`єра РІА «Новости».

Г.БРАУН зазначив, що націоналізований в 2008 році банк Northern Rock повинен стати іпотечним банком для покупців і продавців житла і протягом найближчих двох років запропонувати клієнтам кредити на суму близько 14 мільярдів фунтів стерлінгів.

Royal Bank of Scotland (RBS) і банк Natwest, що належить йому, повинні, за словами прем`єра, сфокусуватися на обслуговуванні малого бізнесу. За підсумками рекапіталізації банку за участю державних коштів в кінці минулого року, наразі державі належить приблизно 70% акцій RBS.

Окрім того, зауважив прем`єр, планується створити індустріальний банк для фінансування нових винаходів, технологій та інновацій. На базі поштових відділень Королівської пошти також планується утворити державний ощадний банк.