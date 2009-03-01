Швейцарці навчать Дніпропетровськ не помилятися під час Євро-2012

Представники влади міста Берна (Швейцарія) проведуть у Дніпропетровську безплатні тренінги з підготовки міста до проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив мер Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, Дніпропетровськ у 2008 р. встановив відносини з Берном. В рамках цих взаємин делегація Дніпропетровська здійснили кілька візитів до швейцарського міста з метою отримання досвіду з організаційної підготовки та проведення спортивних заходів міжнародного рівня.

«Дніпропетровську передані детальні довідники, карти, відеоматеріали про проведення у Швейцарії фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2008. Ми ретельно вивчатимемо ці матеріали, щоб уникнути організаційних помилок під час Євро-2012 у нашому місті», - наголосив І.КУЛІЧЕНКО.