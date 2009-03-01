Турчинов вилітає до Нідерландів (уточнена)

Перший віце-прем‘єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ відбуває з робочим візитом до Королівства Нідерланди. Візит триватиме з 1 до 3 березня.

Як передає Урядовий портал , в ході візиту передбачаються зустрічі з віце-прем‘єр-міністром і міністром фінансів, міністрами зовнішньої торгівлі, економічних справ, енергетики та з представниками бізнесу Нідерландів.

За обсягом прямих інвестицій, залучених в економіку України у 2008 році, Нідерланди посіли третє місце. Товарообіг між Україною та Нідерландами в 2008 році склав 2 млрд. 402 млн. дол., що на 45,8% більше у порівнянні з 2007 роком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, О.ТУРЧИНОВ вилетить у другій половині дня звичайним авіарейсом.