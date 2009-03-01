Сьогодні лідери ЄС обговорять шляхи подолання фінансової кризи
12:08, 01 березня 2009Суспільство
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Неформальний саміт
Сьогодні у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять шляхи подолання фінансової кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, неформальний саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС розпочнеться о 14.00 за київським часом.
У ході засідання лідери Євросоюзу планують обмінятися думками щодо шляхів подолання наслідків кризи, а також обговорити питання протекціонізму власних ринків.
Годиною раніше у Брюсселі зберуться лідери країн-нових членів ЄС, що представляють Центральну та Східну Європу, які також планують обговорити питання подолання кризи.
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