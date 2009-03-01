Погода на 2 березня

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На Лівобережжі помірний, у Криму невеликий сніг та мокрий сніг, у східній частині подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° морозу, в західній частині 10-15° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла (в Карпатах вночі 15-20° морозу, вдень 2-7° морозу).

У Києві та області у понеділок опади не очікуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.