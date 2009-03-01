Міліція затримала серійного крадія супутникових тарілок

У Сумах міліція затримала крадія супутникових телевізійних антен, який протягом останнього місяця демонтував з дахів місцевих багатоповерхівок 41 антену.

Як передає кореспондент УНІАН, в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області повідомили, що наразі міліція перевіряє затриманого на причетність до інших крадіжок в місті і встановлює коло потерпілих від його злочинних дій.

На крадіжки 31-річний крадій ходив, як на роботу – щоночі, зазначили у прес-службі. Викрадене збував перекупникам. За плечима затриманого – судимості за аналогічні злочини. Своєї провини не заперечує, зізнається – він не працює, тому потрібні гроші. Демонтувати і викрадати антени – для нього, крадія зі стажем, було не складно. За одну ніч крадій демонтував по 3-4 антени.

«Це був легкий заробіток. Два гвинта відкрутив, ножицями відрізав і продав. Аби вкрасти, доводилось вставати о 4-ій ранку. Йшов вулицями, обирав будинок. Головне, щоб на дах вихід був. Антени брав, які потраплять на очі. Бажано, щоб з моторчиком, вони найдорожче йшли – по 150 гривень», - пояснив він слідчим.

Наразі міліція встановлює коло потерпілих від злочинної діяльності «антенного крадія» і вирішує питання про порушення відносно нього кримінальної справи.