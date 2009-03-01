Володимиру Івасюку присвоєне звання Герой України (посмертно)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з дружиною відвідали мистецьку акцію “Назавжди” з нагоди 60-ої річниці від дня народження композитора Володимира Івасюка.

"Коли ми говоримо про Володимира Івасюка, ми говоримо не тільки про українську пісню - через пісню він проявив для багатьох мільйонів забуту, втрачену національну свідомість", - цитує Президента його прес-служба.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО назвав пісенний спадок композитора “істинним подвигом, бо він говорив у ті складні часи про українське відродження”.

За самовіддане служіння Україні Президент присвоїв В.Івасюку звання Герой України (посмертно).

Глава держави також підписав указ про вшанування пам`яті композитора.