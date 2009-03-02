Якщо США не наведуть лад у банках, криза триватиме ще довго

Світова економічна криза може тривати ще кілька років, якщо США не наведуть лад у своїй банківській системі. Таку думку висловив прем`єр-міністр Сингапуру Лі Сянь Лун на 14-му щорічному саміті лідерів країн Південно-Східної Азії, який проходить у Таїланді.

Лі Сянь Лун також закликав президента США Барака Обаму не йти на поводу у деяких верств американської громадськості, які вимагають від США перейти до політики протекціонізму і встановлення торговельних бар`єрів для іноземної продукції, передає Assocciated Press з посиланням на таїландські ЗМІ. На думку прем`єр-міністра Сингапуру, для того, щоб нормалізувати роботу фінансових структур США і деяких європейських країн, необхідно ухвалити політично важкі й економічно дорогі рішення, такі як націоналізація, фінансові вливання, викуп безнадійних боргів тощо. "Вибір нелегкий, але він повинен бути зроблений, інакше ситуація розгортатиметься так, як протягом цілого десятиліття було в Японії в 1990-х, коли проблеми не вирішувалися, а тільки затягувалися", - вказав він.

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