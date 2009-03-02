Подорожчав проїзд у луганських маршрутках

З 1 березня проїзд у маршрутках Луганська підвищився на 25 копійок і становить 1 грн.75 коп.

Як передає кореспондент УНІАН, донині існував тариф – 1 грн.50 коп., який було встановлено рішенням виконкому Луганської міської ради 17 березня 2008 року.

За розрахунками самих перевізників тариф на сьогодні має бути щонайменше 2 грн. 12 коп. При цьому перевізники під час обговорення нового тарифу озвучували цифри на рівні 2 грн. 50 коп., і навіть 3 грн.

Пропонована сьогодні собівартість послуг розрахована відповідно до цін на пальне, мастильні матеріали і запчастини, що діяли станом на кінець 2008 року і мінімальної заробітної плати на рівні 605 грн.