НБУ заборонив комерсантам заробляти на дешевшому доларі

Після першого аукціону з продажу валюти за зниженим курсом для потреб позичальників, НБУ заборонив комерсантам заробляти на цих операціях, передає 5 канал. Нацбанк наполягає, що фінустанови не мають права продавати клієнтам таку валюту за підвищеним курсом або брати за операції будь-які комісії. Дозволено стягувати лише збір до пенсійного фонду - 0,2% від суми.

Перший такий аукціон відбувся у п`ятницю - НБУ продав комерційним фінустановам понад 34 мільйони доларів за курсом 7,80. Впродовж наступного тижня банки мають реалізувати цю валюту своїм позичальникам. Інакше порушників обіцяють покарати, навіть позбавленням ліцензії.