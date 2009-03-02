НБУ заборонив комерсантам заробляти на дешевшому доларі
08:14, 02 березня 2009Суспільство
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Дозволено стягувати лише збір
Після першого аукціону з продажу валюти за зниженим курсом для потреб позичальників, НБУ заборонив комерсантам заробляти на цих операціях, передає 5 канал. Нацбанк наполягає, що фінустанови не мають права продавати клієнтам таку валюту за підвищеним курсом або брати за операції будь-які комісії. Дозволено стягувати лише збір до пенсійного фонду - 0,2% від суми.
Перший такий аукціон відбувся у п`ятницю - НБУ продав комерційним фінустановам понад 34 мільйони доларів за курсом 7,80. Впродовж наступного тижня банки мають реалізувати цю валюту своїм позичальникам. Інакше порушників обіцяють покарати, навіть позбавленням ліцензії.
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