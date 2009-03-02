На Херсонщині вкрали три електроопори, знеструмивши село

У Чаплинському районі Херсонської області на лінії електропередач невідомими викрадено три електроопори, які забезпечували електропостачання найближчого населеного пункту.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Міністерства внутрішніх справ в області.

Районна міліція проводить розслідування крадіжки і пошук вкрадених опор, додали в прес-службі.

Обласна міліція констатує, що з погіршенням економічної ситуації в області почастішали випадки крадіжки металу, зокрема, кольорових металів, використовуваних в обладнанні для електропостачання.