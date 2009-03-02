На Херсонщині вкрали три електроопори, знеструмивши село
09:38, 02 березня 2009Суспільство
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Міліція нарікає на кризу
У Чаплинському районі Херсонської області на лінії електропередач невідомими викрадено три електроопори, які забезпечували електропостачання найближчого населеного пункту.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Міністерства внутрішніх справ в області.
Районна міліція проводить розслідування крадіжки і пошук вкрадених опор, додали в прес-службі.
Обласна міліція констатує, що з погіршенням економічної ситуації в області почастішали випадки крадіжки металу, зокрема, кольорових металів, використовуваних в обладнанні для електропостачання.
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