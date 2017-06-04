Окуєва про підстреленого кілера: він готувався не на кадировському подвір'ї, його готувала ФСБ або ГРУ

Аміна Окуєва, дружина Адама Осмаєва, пораненого в ході невдалого замаху, поділилася своїм враженням від кілера і розповіла подробиці нападу на неї і чоловіка.

Як повідомляє ТСН, на думку Окуєвої, напад на її чоловіка здійснив досвідчений кілер, який багато років займався і багато завдань виконав, отримав дуже багато інформації. «Судячи з того, як він спілкувався, його психологічна підготовка, дуже майстерно симулював європейський акцент, весь час розмовляв з європейським акцентом, він готувався не на кадировському подвір'ї, його ФСБ готувала або ГРУ, більш серйозні контори», – вважає Окуєва.

«Якби у мене це не було відпрацьовано до автоматизму, то нічого б не вийшло. Кілер встиг зробити тільки два постріли. Я навіть не знала, що другий потрапив у руку, для життя це не небезпечно. Мені потрібно було тільки зняти із запобіжника, в цілях самооборони ношу патрон у патроннику. Якби не патрон у патроннику, то я б не встигла нічого зробити. Він розвернувся і припинив стрілянину і почав тягнутися до мене до пістолета, я різко відкинулася і лягла, ногою різко і сильно штовхнула в обличчя. Він відлетів до лобового скла машини. Зняла із запобіжника, зробила серію пострілів, доки в мене не заклинило гільзу», – поділилася подробицями Аміна Окуєва.

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Вона зазначила, що рада тому, що кілер залишився живий. «Але це не моя заслуга. Якби у мене не заклинило гільзу, то я б випустила весь магазин і у нього було б дуже мало шансів», – додала Окуєва.

«Те, що він живий – це диво. Це важливо не тільки для всієї політики, але з геополітичної точки. Росія засилає своїх терористів і диверсантів по всьому світу, він працював і в Австрії. Він працює зараз в Україні, ця людина намагалася відпрацювати в Україні. Абсолютно немає гарантій того, що масові теракти у Франції або ще десь відбувалися, їх цілком можуть створювати такі ж люди, це професіонали і безпринципні, яким немає різниці вбити, кого замовили або вчинити напад на натовп», – вважає дружина пораненого добровольця Осмаєва.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Адама Осмаєва і Аміну Окуеву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

"Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет "Глок" і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила декілька пострілів у стрілка", - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і нападника з вогнепальними пораненнями госпіталізували.