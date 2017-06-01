У Києві на Подолі сталася стрілянина: двоє чоловіків отримали поранення

Поліція встановлює обставини стрілянини на київському Подолі, внаслідок якої двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, подія сталася на вулиці Кирилівській о 16.49.

На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим.

Проводяться слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, 30 травня, о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка.

Застреленим виявився радник директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков.

При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм.