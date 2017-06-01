У Києві на Подолі сталася стрілянина: двоє чоловіків отримали поранення
Внаслідок стрілянини двоє чоловіків були поранені, поліція з'ясовує обставини інциденту.
Поліція встановлює обставини стрілянини на київському Подолі, внаслідок якої двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, подія сталася на вулиці Кирилівській о 16.49.
На місці працюють правоохоронці. Лікарі надають допомогу пораненим.
Проводяться слідчі дії.
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Як повідомляв УНІАН, раніше, 30 травня, о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка.
Застреленим виявився радник директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков.
При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм.