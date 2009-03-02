У п'ятницю НБУ продав 34,5 млн. доларів

Національний банк України 27 лютого провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості з кредитів, одержаних в іноземній валюті. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, в аукціоні взяли участь 12 банків - ПУМБ, «ОТП Банк», «Універсал Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Сведбанк Інвест», «Ощадбанк Росії», «Укрсиббанк», «Південний», «Фольксбанк», «Індустріал Банк», «Укрсоцбанк», «Автокразбанк».

Загалом на цільовому валютному аукціоні було продано 34,530 млн. дол. Усім банкам, які брали участь у цільовому валютному аукціоні, долари США продавалися за курсом 7,80 грн. за 1 дол. Позичальникам банків валюта повинна продаватися за курсом інтервенції плюс 0,2% збору на обов`язкове пенсійне страхування.

Проведення наступного цільового аукціону заплановано цього тижня.

Як повідомлялося раніше, в Нацбанку вважають, що в такий спосіб вдасться ліквідувати ажіотажний попит на готівкову валюту.