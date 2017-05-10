На Львівщині засудили юнака за пропаганду комуністичної ідеології. Про це повідомила прес-служба прокуратури у Львівській області.

Юнак вчинив кримінальне правопорушення, передбачене за ч.1 ст. 436-1 КК України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

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"Останній, з метою пропаганди комуністичної ідеології, упродовж травня 2015 – квітня 2016 років розповсюджував через соціальну мережу «Facebook» фото та інші матеріали з символікою комуністичного режиму та загальновідомими гаслами того часу, що категорично заборонено Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", - сказано у повідомленні.

Враховуючи, що юнак визнав свою вину та сприяв слідству, прокуратурою укладено з ним угоду про визнання винуватості, яку 04.05.2017 затверджено судом та призначено міру покарання у вигляді 2 років 6 місяців обмеження волі з іспитовим терміном в 1 рік.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня в Одесі на Алеї Слави були затримані 2 особи за напис «СССР» на одязі і поширення забороненої поліграфічної продукції.