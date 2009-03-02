Нацбанк призначив куратора в Укргазбанк

Національний банк України призначив куратора в "Укргазбанк". Про це УНІАН повідомили в прес-службі комерційного банку.

Як пояснили в прес-службі, куратор введений у зв`язку із значним збільшенням обсягів рефінансування, наданого Національним банком фінансовій установі. Відповідні рішення були прийняті правлінням НБУ в суботу, 28 лютого.

За даними прес-служби, керівництво "Укргазбанку" «вважає, що практика призначення куратора від національного регулятора має стати повсюдним і звичайним заходом в умовах підтримки ліквідності за рахунок коштів Національного банку. Тим паче, що сам по собі інститут куратора, посилюючи транспарентність дій банку, позитивно впливає на чіткість проведення повсякденних банківських операцій, піднімаючи тим самим ефективність виконання банком своїх зобов`язань».

При цьому в прес-службі "Укргазбанку" не змогли уточнити ні обсягів наданого рефінансування, ні хто саме призначений куратором у банк.

Як повідомлялося, згідно з постановою Нацбанку, на куратора покладаються такі повноваження: контроль за проведенням банком різних операцій, ініціювання нарад з керівництвом банку, присутність на зборах акціонерів, засіданнях Правління і Наглядової ради банку, узгодження пов`язаних з рухом коштів рішень керівництва банку, винесення за межі банку копій документів, що свідчать про порушення банком нормативно-правових актів НБУ.

Протягом 7 днів після призначення куратор зобов`язаний спільно з керівництвом банку скласти комплексний план погашення простроченої заборгованості банку, з припинення відтоку депозитів, з повернення в банк наявних коштів, зі збільшення ресурсної бази банку.

Термін повноважень куратора не може перевищувати 1 року з дня його призначення.

Довідка УНІАН. ВАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створено в 1993 році.

Чистий прибуток ВАТ «Укргазбанк» у 2008 р. склав 204 млн. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 року пакетами акцій у розмірі понад 10% володіли ТОВ "Фінансово-інвестиційний альянс" - 33,0063% і ТОВ "Компанія "Укргазінвестплюс" - 19,0005%.

За даними міжнародного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролюється депутатом Верховної Ради Василем ГОРБАЛЕМ (39%) і депутатом Київради Олексієм ОМЕЛЬЯНЕНКОМ (29%).