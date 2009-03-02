ПриватБанк не підвищуватиме ставки щодо валютних кредитів фізособам

Відповідно до рекомендацій Національного банку України і за результатами звернення клієнтів, правління «ПриватБанку» ухвалило рішення не підвищувати розмір процентних ставок за кредитами в іноземній валюті для позичальників - фізичних осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За словами заступника голови правління Юрія КАНДАУРОВА, перегляд ставок за валютними кредитами, що планувався з 1 березня 2009 року, був зумовлений різкою зміною ситуації на ринку, зростанням депозитних ставок і зниженням вартості заставного майна.

Клієнти «ПриватБанку» ще в січні одержали офіційне звернення про можливе незначне підвищення ставок, й активно вели діалог з банком про можливі шляхи мінімізації ризиків. «Конструктивна позиція Національного банку України, заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на грошовому ринку, дають змогу нам сьогодні мінімізувати ризики зі споживчих кредитів і не підвищувати кредитні ставки. Це наша чітка позиція - найбільший банк країни повинен не тільки виконувати всі свої зобов`язання перед вкладниками і клієнтами, а й брати на себе соціальну відповідальність, разом з НБУ і всіма банками працювати на зміцнення довіри до банківської системи», - відзначив Ю.КАНДАУРОВ.

За його словами, попри складні економічні умови, більшість клієнтів банку своєчасно гасить свої кредитні зобов`язання, і для сумлінних платників банк пропонуватиме привабливіші умови погашення.

Водночас, для несумлінних клієнтів, які використовують економічні труднощі для відмови від сплати кредиту, діє ефективна система повернення заборгованості, наголосив Ю.КАНДАУРОВ.

Довідка УНІАН. ЗАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

Активи банку на 1 січня 2009 р. становили 80 млрд. 165 млн. 465 тис. грн., зобов`язання – 71 млрд. 969 млн. 782 тис. грн., власний капітал – 8 млрд. 195 млн. 683 тис. грн.

Статутний капітал банку в 2008 р. збільшився більш ніж удвічі – до 5 млрд. 684 млн. 882 тис. грн.

Чистий прибуток «ПриватБанку» за підсумками 2008 року становив 1,292 млрд. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 р. основними його акціонерами були Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (володіє 49,02% акцій) і Геннадій БОГОЛЮБОВ (48,86%).