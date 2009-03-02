Вакарчук за місяць остаточно розбереться з університетом «Україна»

Структурні підрозділи університету «Україна», яким Державна акредитаційна комісія анулювала ліцензії, будуть остаточно ліквідовані і закриті до 1 квітня 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

У МОН наголошують, що рішення ДАК щодо анулювання ліцензій деяким відокремленим структурним підрозділам "Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» є остаточними.

У зв`язку із анулюванням ліцензій акредитаційна комісія зобов`язала ректора університету "Україна" спільно із представниками Міністерства освіти і науки та обласних держадміністрацій вирішити питання щодо переведення студентів до інших вищих навчальних закладів.

У МОН підкреслюють, що контролюють процес припинення діяльності навчальних закладів, яким анульовано ліцензії чи припинено освітню діяльність. Керівництво університету «Україна» та обласних управлінь освіти і науки мають поінформувати МОН про хід виконання рішень ДАК до 1 квітня ц.р.

Згідно з заявою прес-служби міністерства, заяви окремих представників університету «Україна» щодо можливості продовження роботи філій, у яких анулювали ліцензію, не мають під собою підґрунтя.

Як повідомлялось, на засіданні Державної акредитаційної комісії 27 січня ц.р., яке відбувалося під головуванням міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА, представники МОН та Державної інспекції навчальних закладів повідомили про результати перевірки відокремлених структурних підрозділів університету "Україна". Також тоді було розглянуто заяву керівництва університету, в якій вказувалося про прийняте рішення щодо анулювання ліцензій окремим відокремленим структурним названого університету, а саме: Карпатському інституту підприємництва (м. Хуст) на підготовку магістрів зі спеціальності "Соціальна робота"; Вінницькому соціально-економічному інституту на підготовку бакалаврів та спеціалістів з напряму підготовки "Економіка та підприємництво", спеціальності "Банківська справа", на підготовку магістрів зі спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Облік і аудит", на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності "Комерційна діяльність"; Рівненському інституту на підготовку бакалаврів з напряму підготовки "Дизайн"; Дніпропетровської філії на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей "Банківська справа", "Бухгалтерський облік", "Комерційна діяльність", "Правознавство"; Запорізькій філії на підготовку бакалаврів і спеціалістів з напрямів підготовки, спеціальностей "Психологія" та "Соціальна робота".

Ще раніше, у листопаді 2008 року, керівництво вищого навчального закладу "Україна" звернулося із заявою до Міносвіти про повне анулювання ліцензії для Кременчуцької філії університету “Україна”; Херсонської філії університету “Україна”, Полтавського інституту економіки і права (на підготовку спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Маркетинг»).

16 грудня 2008 року на черговому засіданні Державної акредитаційної комісії за результатами перевірки підрозділів вищих навчальних закладів, якою були виявлені порушення ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, було прийняло рішення про повне анулювання ліцензій Кременчуцькій і Херсонській філіям університету "Україна".

Також було анульовано ліцензії на підготовку бакалаврів та магістрів з низки спеціальностей Броварській та Васильківській філіям (Київська область) університету "Україна", Сумському гуманітарному інституту, Миколаївському інституту (на підготовку бакалаврів з напряму "Реклама і зв`язки з громадськістю") та Полтавському інституту економіки і права.