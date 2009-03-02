Нарбут не давав позитивних оцінок щодо призначення Франчука

Експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ не давав позитивних оцінок стосовно призначення Валентина ФРАНЧУКА заступником голови правління НАК “Нафтогаз України” та коментарів стосовно ділових якостей самого новопризначеного. Відповідно, УНІАН спростовує оприлюднені 27 лютого цього року агентством оцінки від імені експерта в добірці експертних оцінок під загальним заголовком “Експерти позитивно оцінюють призначення Франчука заступником голови "Нафтогазу ".

Повідомляємо, що з технічних причин фраза "попри те, що це призначення пов’язують з певною бізнес-групою, В.ФРАНЧУК – не та людина, яка працюватиме за вказівкою і супроти своєї совісті”, а також вислів про те, що “працюючи в „Укрнафті” на посаді комерційного директора, В.ФРАНЧУК не заплямував себе сумнівними оборудками, забезпечив прозору систему тендерних закупівель матеріально-технічних ресурсів та виявив себе вмілим керівником і організатором” були помилково вкладені в уста О.НАРБУТА.

Також повідомляємо, що О.НАРБУТ не говорив агентству про те, що “участь приватного капіталу може підвищувати ефективність галузі”, а, відтак, про те, що “до управління державними монополіями потрібно залучати найкращих менеджерів, котрі позитивно показали себе у великому бізнесі” в контексті призначення В.ФРАНЧУКА на згадану посаду.

Агентство приносить вибачення О.НАРБУТОВІ і висловлює сподівання, що ця помилка не завадить постійній співпраці з експертом, чиї коментарі та оцінки ми завжди охоче використовуємо у своїй роботі.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Кабінет Міністрів України призначив В.ФРАНЧУКА заступником голови правління НАК "Нафтогаз України". Раніше В.ФРАНЧУК обіймав посаду комерційного директора ВАТ «Укрнафта».