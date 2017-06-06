Суд посадив до в’язниці екс-комунальника, який возив до Києва "антимайданівців"

Колишнього керівника комунального підприємства Березанської міської ради, який розпоряджався возити до Києва учасників «антимайдану» позбавили волі. Про це йдеться на сайті ГПУ.

«Установлено, що екс-керівник комунального підприємства Березанської міської ради за кошти комунального підприємства, направляв службовий автотранспорт для перевезення людей до м. Києва для участі в масових заходах на підтримку «Антимайдану», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Львівщині СБУ викрила антиукраїнських інтернет-агітаторів

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк один рік з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на один рік.

Крім цього, прокуратура заявила цивільний позов у кримінальному провадженні про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, який судом задоволено у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі вручили підозру у вчинені нападів на громадських активістів з нанесенням їм тілесних ушкоджень кримінальному авторитету Євгену Таранову.