Суд посадив до в’язниці екс-комунальника, який возив до Києва "антимайданівців"
"Антимайданівців" перевозили службовим транспортом комунального підприємтсва, де чоловік був керівником.
Колишнього керівника комунального підприємства Березанської міської ради, який розпоряджався возити до Києва учасників «антимайдану» позбавили волі. Про це йдеться на сайті ГПУ.
«Установлено, що екс-керівник комунального підприємства Березанської міської ради за кошти комунального підприємства, направляв службовий автотранспорт для перевезення людей до м. Києва для участі в масових заходах на підтримку «Антимайдану», - йдеться у повідомленні.
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Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі на строк один рік з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на один рік.
Крім цього, прокуратура заявила цивільний позов у кримінальному провадженні про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, який судом задоволено у повному обсязі.
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