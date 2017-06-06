У Львові змінили керівництво патрульної поліції

У Львові змінили керівника та першого заступника керівника патрульної поліції. Представлення нового керівництва відбулося у вівторок, 6 червня, передає zaxid.net.

Новим керівником Патрульної поліції Львова став Роман Пилипенко, який до цього часу очолював патрульних у Запоріжжі, а його першим заступником – Андрій Богуш, який був начальником Патрульної поліції Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

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Антону Пузиревському, який очолював Патрульну поліцію Львова від листопада 2015 року, запропонували стати керівником патрульних у Тернополі. Максима Підболячного, який був першим заступником Антона Пузиревського, також переведуть на іншу посаду, але наразі ще не вирішили, на яку саме, оскільки сам патрульний перебуває у відпустці.

Під час брифінгу новий керівник Патрульної поліції Львова Роман Пилипенко заявив, що це планова ротація і він працюватиме на новій посаді близько двох років.