Тепер вже 9 банків не видають грошей клієнтам

Національний банк України з 2 березня ц.р. ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Трансбанк».

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК.

За його словами, тимчасова адміністрація введена терміном на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено на шість місяців.

Тимчасовим адміністратором призначений Михайло БЕРДІЙ.

Довідка УНІАН. АКБ «Трансбанк» заснований 9 жовтня 1991 р. (спочатку називався «Київдорбанк»).

Активи банку на 1 січня 2009 р. становили 1 млрд. 214 млн. 58 тис. грн., зобов`язання - 1 млрд. 127 млн. 569 тис. грн., власний капітал - 86,489 млн. грн., статутний капітал - 40,042 млн. грн.

Чистий прибуток АКБ «Трансбанк» за підсумками 2008 року склав 306 тис. грн.

За даними банку, на 1 січня 2009 року єдиним акціонером, якому належало понад 10% акцій банку, був Володимир КОСТЕРІН – 18,57% акцій.

На сьогодні тимчасові адміністрації введені Нацбанком у дев`яти українських банках: банку "Надра", банку "Київ", банку "Національний кредит", банку "Причорномор`я", «Укрпромбанку», «Західінкомбанку», «Промінвестбанку», «Одеса-Банку» і «Трансбанку».