Тимошенко і МВФ розійшлися щодо того, скільки можна надрукувати грошей

Уряд України вважає можливим збільшення монетарної бази за підсумками 2009 року на рівні 13% - до 211 млрд. грн., тоді як Міжнародний валютний фонд у проекті Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках співпраці з МВФ запропонував збільшення монетарної бази в Україні на 7,6 % - до 201 млрд. грн.

Такі дані зазначені в документах щодо Меморандуму, копії яких має в розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, в лютому Рада Національного банку України встановила прогнозні темпи зростання в 2009 році монетарної бази на рівні 106%, грошової маси – 108%.

Це передбачено в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2009 рік (із змінами від 10 лютого 2009 року).

У попередньому варіанті Основних принципів грошово-кредитної політики від 15 вересня 2008 року Рада НБУ прогнозувала зростання грошової маси в 2009 році на рівні 130-135%, при цьому прогноз щодо зміни монетарної бази не зазначався.

У документі наголошується, що прогноз монетарних індикаторів визначений відповідно до схвалених Кабінетом Міністрів України основними прогнозними макроекономічними показниками на 2009 рік.

Довідка УНІАН. За підсумками 2008 року зростання монетарної бази склало 131,5% – до 186,7 млрд. грн., зростання грошової маси – 129,9% – до 514,7 млрд. грн.