Голову "МВС ДНР" заочно засудили до 12 років ув'язнення

Так званого «міністра внутрішніх справ» терористичної організації «ДНР» заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

«У вівторок, 6 червня, колегія суддів Дзержинського міського суду Донецької області ухвалила обвинувальний вирок колишньому заступнику начальника управління – начальнику відділу боротьби з торгівлею людьми управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУМВС України в Донецькій області Олексію Дікому», - зазначила Сарган.

За її словами, під час судових слухань встановлено, що у травні-червні 2014 року Дикий, порушуючи присягу працівника органів МВС України, разом з представниками терористичній організації «ДНР» брав участь у захопленні адміністративної будівлі УБОЗ в Донецькій області.

«Залишившись на тимчасово підконтрольній бойовиками території, міліціонер-зрадник безпосередньо став членом терористичної організації «ДНР». Так, у 2014 році колишнього правоохоронця було призначено на посаду першого заступника «міністра внутрішніх справ» «ДНР». А вже на початку 2015 року, після присвоєння звання «герой ДНР», Дікій обійняв посаду так званого «міністра внутрішніх справ» терористичної організації «ДНР», - написала прес-секретар генпрокурора.

Читайте також"ДНР" активізувала агентуру для пошуку знайомих серед членів сімей українських політиків – Тимчук

Сарган повідомила, що досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього українського правоохоронця проводили слідчі прокуратури Донецької області. Через те, що засуджений перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його судили заочно.

«Суд, підтримавши позицію державного обвинувачення – прокуратури Донецької області, визнав громадянина Дікого О.О. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України та заочно засудив до 12 років позбавлення волі», - додала прес-секретар ГПУ.