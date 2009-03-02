«Укрзалізниця» звертається до любителів гірських лиж

«Укрзалізниця» вивчає попит на туристичні маршрути до гірськолижних курортів Польщі та Карпат.

Як повідомляє прес-служба відомства, з цією метою на офіційному веб-сайті «Укрзалізниці» почалося анкетування пасажирів.

У зв`язку з цим відомство запрошує всіх зацікавлених осіб взяти участь у опитуванні для організації найпривабливіших маршрутів і визначення зручного часу відправлення та прибуття поїздів.