«Укрзалізниця» звертається до любителів гірських лиж
23:00, 02 березня 2009Суспільство
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На офіційному сайті розміщено анкету
«Укрзалізниця» вивчає попит на туристичні маршрути до гірськолижних курортів Польщі та Карпат.
Як повідомляє прес-служба відомства, з цією метою на офіційному веб-сайті «Укрзалізниці» почалося анкетування пасажирів.
У зв`язку з цим відомство запрошує всіх зацікавлених осіб взяти участь у опитуванні для організації найпривабливіших маршрутів і визначення зручного часу відправлення та прибуття поїздів.
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