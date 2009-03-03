Україна зацікавлена будувати літаки Eclipse 500 (фото)

02:14, 03 березня 2009
Суспільство
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Турчинов веде переговори

Україна зацікавлена у створенні на своїй території виробництва літаків «Eclipse 500» за участю європейських інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ на зустрічі з головою та президентом Європейського дослідницького центру технологій та інвестицій Роландом ПІПЕРОМ і Даніелем БОЛОТІНИМ.

На зустрічі співрозмовники обговорили можливість втілення Європейським дослідницьким центром технологій та інвестицій проекту зі створення українського оператора аеротаксі з використанням літаків «Eclipse 500». Проектом передбачено створення мережі сервісних центрів для обслуговування літаків «Eclipse 500» та розгалуженої системи аеротаксі.

Eclipse 500

Eclipse 500

Крім того, на зустрічі обговорили питання будівництва літаків «Eclipse 500» у перспективі на території України. На першому етапі реалізації проекту очікуваний обсяг інвестицій сягає близько 50 млн. доларів. За словами першого віце-прем’єра, головна особливість цього проекту - його технологічність. «В умовах кризи це може бути найважливішим», - відзначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВ 1-3 березня перебуває з робочим візитом у Королівстві Нідерланди. У ході візиту передбачені зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів, міністром зовнішньої торгівлі, міністром економічних справ, міністром енергетики та представниками ділових кіл Нідерландів.

За обсягом прямих інвестицій, залучених в економіку України у 2008 році, Нідерланди посідають третє місце.

Рівень товарообороту між Україною та Нідерландами в 2008 році склав 2,402 млрд. дол., що на 45,8% більше у порівнянні з 2007 роком.

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