Україна зацікавлена будувати літаки Eclipse 500 (фото)

Україна зацікавлена у створенні на своїй території виробництва літаків «Eclipse 500» за участю європейських інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ на зустрічі з головою та президентом Європейського дослідницького центру технологій та інвестицій Роландом ПІПЕРОМ і Даніелем БОЛОТІНИМ.

На зустрічі співрозмовники обговорили можливість втілення Європейським дослідницьким центром технологій та інвестицій проекту зі створення українського оператора аеротаксі з використанням літаків «Eclipse 500». Проектом передбачено створення мережі сервісних центрів для обслуговування літаків «Eclipse 500» та розгалуженої системи аеротаксі.

Крім того, на зустрічі обговорили питання будівництва літаків «Eclipse 500» у перспективі на території України. На першому етапі реалізації проекту очікуваний обсяг інвестицій сягає близько 50 млн. доларів. За словами першого віце-прем’єра, головна особливість цього проекту - його технологічність. «В умовах кризи це може бути найважливішим», - відзначив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВ 1-3 березня перебуває з робочим візитом у Королівстві Нідерланди. У ході візиту передбачені зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів, міністром зовнішньої торгівлі, міністром економічних справ, міністром енергетики та представниками ділових кіл Нідерландів.

За обсягом прямих інвестицій, залучених в економіку України у 2008 році, Нідерланди посідають третє місце.

Рівень товарообороту між Україною та Нідерландами в 2008 році склав 2,402 млрд. дол., що на 45,8% більше у порівнянні з 2007 роком.