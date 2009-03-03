Офіційний прапор Закарпатської області (фото)

На останньому засіданні обласної ради в Ужгороді затвердили офіційний прапор області.

За словами голови Закарпатської обласної ради Михайла КІЧКОВСЬКОГО, Закарпаття залишалося єдиною областю, у якої не було свого стягу.

«На зорі незалежності України Закарпаття стало першим краєм, у якому ухвалили свій власний герб, із того часу регіональну символіку стали затверджувати в усіх областях України. Але до цього часу лише Закарпатська область єдина не мала свого прапора. У зв’язку з цим восени ще 2007 року Закарпатська облрада оголосила конкурс на найкращий проект прапора області. Найбільш обговорюваними варіантами прапора були синьо-жовтий та русинський синьо-біло-червоний, але, зрештою, депутати визначилися», - зазначив М. КІЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, більшість депутатів ("за" проголосували 74 із 91) 27 лютого схилилися до варіанту жовто-блакитного прапора, в якому в кутку розміщений герб Закарпатської області - бурий ведмідь на синьо-жовтому фоні.