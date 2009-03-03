Сьогодні КС роз'яснить, як можна звільнити голову НБУ

У вівторок, 3 березня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 26 лютого рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 85 Конституції України щодо порядку звільнення з посади Верховною Радою голови Національного банку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, суб’єкт права на конституційне подання просив Конституційний Суд України роз’яснити:

- чи є підставою для звільнення з посади голови Нацбанку рішення Верховної Ради України, прийняте за відсутності подання Президента України;

- чи допускається припинення перебування на посаді голови Нацбанку – звільнення в інший спосіб, ніж за поданням Президента України.

Початок - о 10-й годині.

Після оприлюднення відбудеться прес-конференція голови Конституційного Суду України Андрія СТРИЖАКА.