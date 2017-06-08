"Мене немає, і тебе не буде": ведучі Євробачення одні з перших дізналися рішення Порошенка блокувати "ВКонтакте"

Ведучі Євробачення-2017 одні з перших дізналися про рішення президента України Петра Порошенка схвалити блокування російських соцмереж.

«Ми вчили президента робити селфі. Справа в тому, що у нас при вході забрали телефони, і коли ми хотіли сфотографуватися з Петром Олексійовичем, він запропонував зробити фото на його телефон. Я питаю: «А скине потім фото мені на сторінку ВКонтакті?» А він: «Ти є ВКонтакті?», кажу: «Так». На що президент відповів: «А мене немає, і тебе не буде», - розповів ведучий Володимир Остапчук в інтерв'ю Elle.

«Він пообіцяв надіслати це фото по вайберу - досі чекаємо. До речі, ті фотографії, які ви бачили в інтернеті, робили ми. А легендарного селфі, яке зробив президент, ми так і не дочекалися», - додав Олександр Скічко.

Читайте також"Зароблю на корпоративах": MONATIK розповів про гонорар за виступ на Євробаченні-2017

Зазначимо, що зустріч президента з ведучими та організаторами Євробачення сталася 15 травня - у день підписання указу про санкції проти РФ, які включали в себе блокування "ВКонтакте" і "Одноклассники". Однак сам текст підписаного указу потрапив у ЗМІ наступного дня.