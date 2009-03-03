На компенсаціях вкладникам Ощадбанку СРСР держскарбниця втратила 5 млрд.

Рахункова палата України оцінює втрати державних коштів від реалізації 2008 року програми з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР на рівні 5 млрд. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО.

Він нагадав, що на початку 2008 року, не маючи гривневих ресурсів, уряд почав спрямовувати на виплату компенсацій запозичені 2007 року валютні кошти. За оцінками Рахункової палати, на зазначені цілі було використано 770 млн. дол., які було позичено на 6 років під 6,6% річних.

«Тепер треба повертати не по 5 грн. за долар, а по 8-9 грн. за долар. І починати повертати їх необхідно з цього року, – сказав В.СИМОНЕНКО. – В результаті девальвації гривні це рішення коштує 4,5 млрд. грн. Таким чином, для того, щоб люди отримали 6 млрд. грн., уряд і Мінфін фактично витратили 10,5 млрд. грн. державних коштів, це як мінімум».

У Рахунковій палаті зазначають, що реалізація цієї програми призвела до фінансових втрат і бюджету, і державного "Ощадбанку", через який здійснювали виплату.

В.СИМОНЕНКО наголосив, що понад 320 тис. осіб так і не змогли отримати обіцяну компенсацію в розмірі 1000 грн., а прискорені темпи її реалізації в першому кварталі минулого року привели до суттєвого зростання інфляції.

Як повідомлялося, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір 2008 року повернути громадянам України – вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн. За даними Секретаріату Президента, станом на 19 грудня 2008 року сума, виплачена вкладникам, становила 5,857 млрд. грн.

За даними Секретаріату Президента, 2008 року в "Ощадбанк" по компенсацію звернулися 12,523 млн. громадян, а отримали компенсацію в розмірі 1000 грн. 6,388 млн. осіб.