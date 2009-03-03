З четвертого поверху банку впав робітник, який вішав табличку

Сьогодні у Харкові розбився насмерть робітник, який виконував зовнішні роботи на приміщенні одного з банків у центрі міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося близько 16-ї години.

Робітник виконував роботи із заміни табличок на висоті вище 4-го поверху і, упавши вниз на кам’яний тротуар, помер від удару головою.

Причини і обставини події з’ясовуються, повідомили в ЦЗГ.