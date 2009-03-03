Світовий банк міркує: а чи не дати Україні 750 млн. доларів?

Світовий банк (СБ) розглядає можливість виділення 750 млн. дол. банківському сектору України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор СБ у справах України, Білорусії і Молдови Мартін РАЙЗЕР.

За його словами, кошти планується виділити двома траншами, зокрема, для рекапіталізації банків, допомоги в ліквідації проблемних банків і для захисту прав вкладників.

Крім цього, зазначив М.РАЙЗЕР, банк розглядає можливість прямої підтримки Державного бюджету України. При цьому він не уточнив можливий обсяг такої підтримки.

М.РАЙЗЕР не виключив, що загальний обсяг фінансування СБ для України в 2009 р. перевищить 1 млрд. дол.