"Укртелеком" розширив міжнародний роумінг

Компанія «Укртелеком» (ТМ мобільної мережі зв`язку компанії Utel) розширила міжнародний роумінг в Ізраїлі та Азербайджані. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Це дозволить абонентам компанії, перебуваючи за кордоном у відрядженні або відпустці, користуватися послугами зв`язку», - говориться в повідомленні.

Новими роумінг-партнерами Utel стали компанія Pelephone в Ізраїлі і компанія Azerfon в Азербайджані.

Станом на 3 березня 2009 року роумінг для абонентів Utel відкрито у 32 країнах світу.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» надає послуги мобільного зв`язку третього покоління (3G) у стандарті UMTS під торговою маркою Utel. Кількість абонентів компанії становить більш як 160 тис.