Країни єврозони готуються до важкого року

Голова уряду Франції Франсуа Фійон прогнозує, що поточна фінансово-економічна криза триватиме довго, і чекає скорочення ВВП країни в 2009 році на 1-1,5%. "Це буде довга і тяжка криза", - заявив він, виступаючи в ефірі радіостанції "Європа-1".

Прем`єр-міністр Франції, який відвідав у вівторок один з паризьких ринків, також попередив про те, що, судячи з усього, безробіття в країні впродовж року зросте на 300 тисяч чоловік.

У вівторок також стало відомо, що кількість тих, хто звернувся по допомогу за безробіттям в Іспанії, зросла впродовж лютого 2008 року більш ніж на 154 тисячі осіб і досягла 3,48 мільйона. Це на 4,6% більше, ніж на місяць раніше, передає агентство Associated Press з посиланням на нові дані іспанського Міністерства праці. Очікується, що до кінця 2009 року рівень безробіття в Іспанії досягне 15,9%, заявив раніше уряд країни.

Негативні тенденції спостерігаються і на ринку нерухомості Німеччини, де ріелтори дедалі запекліше борються за виживання мірою наближення терміну рефінансування короткострокового боргу, який у 18 разів перевищує їх нинішній рівень капіталізації, передає у вівторок агентство Bloomberg.

Визначені як короткострокові борги десятьох найбільших ріелторів, які мають котирування на біржі Німеччини, досягли сукупно 4,2 мільярда євро. Лише три провідних компанії - Patrizia Immobilien AG, Vivacon AG і IVG Immobilien AG - винні 3,1 мільярда євро, причому термін виплат по частині боргів закінчується вже в квітні. Такий борг більш ніж у п`ять разів перевищує сукупну ринкову вартість всієї трійки фірм, що впала впродовж 2008 року на 83%, наголошує Bloomberg.

Крім того, як повідомлялося, німецький хіміко-фармацевтичний концерн Bayer оголосив у вівторок про падіння чистого прибутку в 2008 році на 63% - до 1,7 мільярдів євро.

РІА “Новости”