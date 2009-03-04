YouTube зібрав свій симфонічний оркестр

Інтернет-сервіс YouTube закінчив набір музикантів, які грають на класичних інструментах. Симфонічний оркестр YouTube складатиметься з 90 осіб з 30 країн світу, повідомляє AFP.

Для того, щоб ввійти до оркестру, музикантам пропонувалося взяти участь у конкурсі. Вони мали до 28 січня 2009 року залити на відеохостинг ролик із записом виконання ними партії будь-якого інструменту в п`ятихвилинному творі композитора Тана Дуна, написаному спеціально для цього випадку.

На конкурс було подано більше трьох тисяч заявок. Після цього професійні музиканти з симфонічних оркестрів Лондона і Сан-Франциско та філармонічних оркестрів Гонконгу, Берліна і Нью-Йорка вибрали 200 фіналістів. 90 переможців, які грають на 26 інструментах, були обрані шляхом голосування на YouTube.

У квітні музиканти візьмуть участь у триденному майстер-класі, після чого їх чекає головний приз - виступ в Карнегі-хол, який відбудеться 15 числа. Диригентом виступить Майкл Тілсон Томас з Симфонічного оркестру Сан-Франциско.

Лента.ру