Японську компанію зацікавило метро в Донецьку й Дніпропетровську

Найближчим часом почне роботу робоча група у складі українських і японських фахівців, яка вивчить можливість будівництва метро в Донецьку і Дніпропетровську японською компанією «Сумітомо корпорейшн».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, відповідна домовленість була досягнута 3 березня на зустрічі міністра транспорту і зв`язку України Йосипа ВІНСЬКОГО з генеральним менеджером представництва «Сумітомо корпорейшн» в Україні Шіро НИШІОКА й іншими представниками японської компанії.

Згідно з повідомленням, серед потенційних для реалізації транспортних проектів найбільше японських представників зацікавила можливість участі в будівництві метро.

«У нас два таких об`єкти, про які ми реально можемо вести мову, – це метро в Донецьку і Дніпропетровську. Виходячи з розрахунків, що обидва міста – багатонаселені, метро для них, на мою думку, дійсно виправдана необхідність: його треба будувати і розвивати у цих містах у будь-якому випадку», – сказав Й.ВІНСЬКИЙ, зазначивши при цьому, що найбільш перспективним проектом є метро в Донецьку, оскільки там «будівництво починається фактично з нуля».

Міністр запропонував два варіанти реалізації проектів: концесія та інвестиційний конкурс. «На моє переконання, концесія – це ідеальний варіант: компанія сама будує і надалі експлуатує об`єкт», – сказав він.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, концесія – це також один із найнадійніших механізмів реалізації проекту: бізнес працюватиме в чітких законодавчих рамках і відповідно до проектної документації, тобто буде застрахований від можливих непередбачених змін у країні.

Щодо інвестиційного конкурсу Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що однією з вимог цього механізму є самостійний пошук компанією інвестора. «Тому ця процедура хоча й ефективна, але дещо складніша», – сказав міністр.

За даними прес-служби, сторони домовилися створити робочу групу, до складу якої ввійдуть фахівці Мінтрансу і представники японської компанії. «Спільно ми відпрацюємо всі деталі реалізації проекту як у Донецьку, так і в Дніпропетровську, і прийдемо до спільного знаменника», – сказав Й.ВІНСЬКИЙ.